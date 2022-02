Un mix di energia eolica e solare prodotto nei confini nazionali sarebbe lo scenario migliore per ridurre l’impronta di CO2 del consumo di elettricità in Svizzera. È quanto emerge da uno studio pubblicato oggi, secondo cui in questo modo il contributo della Confederazione alle emissioni globali di gas a effetto serra verrebbe ridotto di circa il 45%.

Le centrali elettriche a combustibile fossile causano circa un quarto delle emissioni di gas serra in Europa. In Svizzera, dove l’elettricità arriva principalmente da impianti nucleari e idroelettrici, questa produzione rappresenta solo il 2% delle emissioni. Il problema sono però le importazioni ad alta intensità di carbonio, che coprono l’11% dei consumi nel nostro Paese.

Un team di ricercatori dell’Università di Ginevra (UNIGE) e del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) ha cercato di definire il modo più efficace per decarbonizzare la Svizzera. Nello studio sono stati presi in considerazioni sette possibili scenari.

Sono state incluse a vari gradi fonti quali il solare, l’eolico e l’idroelettrico. «Tutto questo con e senza l’uso dell’energia atomica, dato che la Svizzera prevede di eliminare progressivamente questo tipo di produzione entro il 2050», spiega, citato in un comunicato dell’UNIGE, Elliot Romano, della facoltà di scienze naturali dell’ateneo romando.

Nella ricerca, uscita sulla rivista «Energy Policy», sono state valutate anche le importazioni necessarie per soddisfare la domanda e il bisogno della popolazione di elettrificare la mobilità e il riscaldamento. Inoltre, sono state considerate le emissioni di CO2 legate alla produzione del calcestruzzo che serve per le centrali elettriche, così come l’eventuale stoccaggio delle eccedenze estive.

Tutto questo ha portato a un metodo con un alto grado di precisione, senza precedenti. I dati sono poi stati perfezionati ulteriormente inserendo nel calcolo i valori orari dei consumi, invece dei soliti valori medi (di norma annuali).

La conclusione è che l’ideale per dimezzare l’impronta carbonica sarebbe puntare su un insieme di energia eolica e solare di produzione indigena. Vista l’affidabilità dei dati, essi forniscono linee guida concrete per la strategia del Paese in materia per il 2050 e aprono la strada a nuovi studi scientifici, scrive nella nota l’Università di Ginevra.

