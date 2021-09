Il Dipartimento della sanità e della socialità informa che sul sito web www.ti.ch/coronavirus è ora disponibile il modulo per segnalare il risultato del secondo test dopo l’entrata in Svizzera per le persone non vaccinate e non guarite. Ricordiamo che, conformemente a quanto previsto dal Consiglio federale, a partire da lunedì 20 settembre, queste persone devono disporre di un test negativo all’entrata in Svizzera e rifare un test tra il quarto e il settimo giorno dopo l’ingresso, presentando il relativo certificato al Cantone.