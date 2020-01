L’impresa spiega le misure con la necessità di far fronte al calo degli investimenti operato dalla clientela: l’anno scorso il fatturato si è contratto del 29% a 760 milioni. Le nuove commesse sono aumentate, ma solo grazie a un singolo grande ordinativo: la tendenza generale è al ribasso, secondo la dirigenza. L’azienda soffre per il conflitto commerciale fra Stati Uniti e Cina, per i problemi di sovracapacità del mercato e per l’incertezza economica in paesi chiave: ad esempio in Turchia il giro d’affari è crollato del 57%.