Un supplemento di rendita verrà versato a chi andrà in pensione nei 15 anni successivi all’entrata in vigore della riforma. Il supplemento ammonterà al massimo a 2400 franchi l’anno per le prime cinque classi d’età, al massimo a 1800 franchi per le cinque successive e al massimo a 1200 franchi per le ultime cinque. Il calcolo del supplemento di rendita finale dovrà tener conto anche delle prestazioni sovraobbligatorie della cassa pensioni.