All’OCST non è piaciuta per niente la decisione del Parlamento sulla riforma AVS 21. Il sindacato si dice «molto deluso dal risultato emerso perché addossa sulle spalle delle donne un risanamento non solido. Questa decisione sembra dimenticare che le donne, a causa della disparità salariale, subiscono un divario a livello pensionistico del 37%». Secondo l’OCST con questa deicisione le donne vengono ancora una volta penalizzate e «la società civile si è già più volte mobilitata su questo tema, recentemente il 18 settembre a Berna». Il sindacato comunica anche che sosterrà il referendum contro questa riforma.