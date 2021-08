Il modello della maggioranza - 14 voti a 10 - propone un modello di compensazione alternativo con il quale intende migliorare in modo mirato la rendita degli assicurati nella parte obbligatoria LPP e vicino alla stessa. Concretamente, la rendita di vecchiaia ai sensi della Legge sulla previdenza professionale di una generazione di transizione di 15 classi di età sarà aumentata di 2.400 franchi all’anno per le prime cinque classi d’età dopo l’entrata in vigore della riforma, di 1800 franchi all’anno per le successive cinque classi d’età e di 1.200 franchi all’anno per le ultime cinque classi d’età della generazione di transizione.