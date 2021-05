Effetti collaterali dei vaccini anti-COVID: in Svizzera 2.269 segnalazioni

l’aggiornamento

La maggior parte delle notifiche, il 63,8%, è stata classificata come non seria, comunica Swissmedic - Invariato il rapporto rischi-benefici - Possibile correlazione con la comparsa di fuoco di Sant’Antonio? Ulteriori indagini sono in corso