Nell’imminenza dell’elezione del presidente e del vicepresidente per il biennio 2020-2021 – in programma stamattina alle Camere – il Tribunale penale federale di Bellinzona è finito nell’occhio del ciclone. Per due motivi. Il primo è la decisione dei giudici di proporre per le due alte cariche entrambi gli uscenti, ambedue zurighesi e appartenenti allo stesso partito (l’UDC), ma a ruoli invertiti; l’attuale presidente Stephan Blättler assumerebbe la funzione di vice, mentre l’attuale vice Sylvia Frei diventerebbe presidente.

Il secondo riguarda invece l’andazzo che ci sarebbe nell’organo giudiziario. Le testate del gruppo CH Media (Luzerner Zeitung, St. Galler Tagblatt e altre) hanno denunciato l’esistenza di favoritismi, privilegi, aumento retroattivo dell’onere lavorativo, spese allegre, mobbing e anche sessismo. Il previsto avvicendamento (paragonato a quello fra Putin e Medvedev in Russia) ha fatto storcere il naso a molti a Palazzo federale, sia perché ritenuto inopportuno sia per le modalità con cui è maturato. Blättler e Frei sono in carica dal 1. aprile di quest’anno. L’Assemblea federale li aveva chiamati a succedere a due giudici ticinesi, entrambi di area PLR, che per ragioni diverse avevano lasciato anzitempo il TPF: Tito Ponti e Giuseppe Muschietti. Il loro incarico scade alla fine dell’anno. I due magistrati zurighesi fanno anche parte della Commissione amministrativa, l’organo collegiale che amministra il tribunale. Per sei mesi sono stati affiancati dalla giudice lucernese Andrea Blum, pure lei UDC.

Scettica la politica

La Commissione giudiziaria del Parlamento, l’organo competente per la preparazione dell’elezione dei magistrati federali, aveva chiarito all’epoca che la nomina di tre giudici dello stesso partito alla guida di un tribunale era contraria al principio di rappresentatività, insito nel federalismo. Aveva accettato questa scelta solo come soluzione transitoria, a causa della situazione eccezionale del TPF. Dopo aver visto la proposta di avvicendamento, la commissione ha chiesto a Blättler e Frei la ragione per cui la Corte plenaria proponesse ancora due UDC germanofoni e, stando al rapporto inviato ai deputati, «non ha ottenuto una risposta soddisfacente». Di qui la richiesta al tribunale di fare una nuova proposta più equilibrata.

La Corte plenaria è rimasta sulle sue posizioni, limitandosi a sostituire Andrea Blum con il friburghese Olivier Thormann (PLR). Questo spostamento, a suo avviso, teneva conto delle preoccupazioni del Parlamento. La decisione inoltre è stata presa con l’assenso di 16 dei 19 giudici presenti. Pur ritenendosi ancora insoddisfatta e alla luce del sostegno interno della Corte plenaria, la Commissione giudiziaria ha ritenuto pregiudizievole da un punto di vista istituzionale non allinearsi alla proposta e ha chiesto alle Camere di eleggere Frei e Blättler. La decisione comunque non è stata unanime. Il vicepresidente, il consigliere nazionale Matthias Aebischer (PS) ha definito «inaccettabile» la proposta del TPF, «in quanto non considera le minoranze». Il gruppo socialista oggi presenterà in aula una domanda di rinvio, con la richiesta alla Commissione di interpellare il tribunale per una nuova proposta. Anche al presidente Jean-Paul Gschwind (PPD/JU) non piace la piega che ha assunto la vicenda, ma a suo avviso il problema va risolto all’interno dello stesso Tribunale federale (di Losanna), che funge da autorità di sorveglianza.

«Puniti» Bomio e Solcà?

Anche internamente al TPF comunque non mancano le tensioni. In agosto i giudici ticinesi Giorgio Bomio-Giovanascini (PS), allora presidente della Corte dei reclami penali, e Claudia Solcà (PPD), presidente della Corte d’appello, non erano stati riconfermati dalla Corte plenaria nelle loro funzioni. Il magistrato ticinese aveva detto che questa decisione era dovuta alle sue critiche riguardanti la rappresentanza politica nella Commissione amministrativa (in quel momento l’ organo era interamente germanofono e monocolore UDC). Una tesi, quella della «sanzione» interna, oggi sostenuta anche da diverse testate confederate.

