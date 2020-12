La Confederazione ha raccolto la maggior parte dei dati concernenti i passeggeri britannici giunti nei giorni scorsi dal Regno Unito. Lo ha dichiarato il capo della Sezione gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) Patrick Mathys in una conferenza stampa oggi a Berna. A suo avviso, ne manca solo una piccola parte. Un’informazione è stata inviata a tutte le persone che dispongono di una carta SIM britannica o sudafricana, con accluso il numero al quale possono rivolgersi. Se l’indirizzo del soggiorno in Svizzera non è noto, i turisti sono stati contattati tramite un messaggio SMS. Per il resto, la quarantena dei turisti britannici funziona come quella di una qualsiasi persona che rientra da un Paese a rischio o che ha avuto contatti con un individuo contagiato. I numeri di contatto nei cantoni sono stati definiti e numerose persone si sono annunciate autonomamente, ha precisato Mathys.