«Rinunciare alla Posta A non è un’opzione percorribile». Il CEO del Gigante giallo, Roberto Cirillo, è stato chiaro. Uno smantellamento dell’offerta non è sul tavolo. La proposta di escludere la Posta A dal servizio universale e di definire come parte di quest’ultimo solo la Posta B, lo ricordiamo, era stata avanzata nel rapporto della commissione di esperti, guidata dall’ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi (PLR), che delinea il futuro del servizio postale universale dopo il 2030.

Prezzi in linea con il mercato

Il documento presentato la scorsa settimana proponeva inoltre di consegnare lettere e quotidiano solo a giorni alterni. Anche questo scenario, ha ribadito Cirillo in una conferenza stampa online, è per ora escluso. Ciò non toglie che oggi questo servizio «sia deficitario». A differenza della Posta A, il cui recapito è ad oggi redditizio, il recapito dei giornali ci causa, indipendentemente dalla sovvenzione indiretta della stampa, perdite evidenti. «Se, a partire dal 2030, i giornali fossero esclusi dal servizio universale, in futuro i nostri clienti – editori e tutti i soggetti che fanno distribuire giornali e riviste – dovrebbero farsi carico direttamente di questo deficit e la Posta dovrebbe fissare prezzi in linea con il mercato. Spetta ora al Parlamento decidere se si tratta di uno scenario auspicabile. Per me è chiaro che la Posta è disposta a farsi carico di una parte del deficit nel trasporto dei giornali, fintantoché il servizio di base è finanziato in modo solido», ha spiegato Cirillo.

Le sfide future

Tornando alle sfide future, Cirillo ha affermato che la Posta vuole puntare sulla libertà imprenditoriale al fine di garantire il servizio pubblico dopo il 2030. L’ex regia federale prevede di investire nel servizio universale, sia fisico che digitale, e di autofinanziarsi senza gravare sui contribuenti. «Calcoli fatti nel 2019 hanno dimostrato che, senza un cambio di direzione, il Gigante giallo non sarebbe più in grado di finanziare autonomamente i propri servizi dopo il 2028», ha osservato il CEO. I motivi sono noti: la contrazione dei ricavi di PostFinance a causa delle restrizioni imposte al suo modello di business, il calo dei volumi delle lettere indotto da una comunicazione sempre più digitale tra persone e aziende e la crescita vertiginosa dei volumi dei pacchi, che comporta investimenti urgenti nell’infrastruttura logistica. Nonostante il calo dei volumi delle lettere, Cirillo ha fatto presente che «nel 2021 i privati e le aziende hanno inviato quasi mezzo miliardo di lettere della Posta A, ossia un terzo di tutte le missive indirizzate. Anche se il volume totale delle lettere è in costante calo, questa proporzione resta stabile dimostrando chiaramente fino a che punto la Posta A sia un’esigenza sentita».

No al taglio dei servizi

«Diversamente da quanto concluso dal gruppo di esperti, non vogliamo puntare sul taglio dei servizi né, tanto meno, sull’eventuale richiesta di finanziamenti pubblici», ha chiarito poi il CEO della Posta. Su altri punti le analisi della commissione di esperti coincidono in gran parte con il quadro della situazione che era stato tracciato dall’ex regia federale nel 2019 e che ha rappresentato la base per l’elaborazione della strategia «Posta di domani». «Entrambi abbiamo identificato le stesse sfide che la Posta si trova ad affrontare oggi e in futuro», ha detto Cirillo.

La digitalizzazione

A suo avviso, nel servizio pubblico del futuro dovranno essere sempre più integrati anche i servizi digitali. Il rapporto degli esperti evidenzia due fattori a favore della Posta. Il primo è la grande fiducia di cui godono sia l’azienda sia il suo personale. Il secondo è rappresentato dalla sua fitta rete di punti d’accesso che gettano un ponte verso il mondo digitale. Secondo Cirillo, alla Posta serve però una maggiore autonomia imprenditoriale per adeguare i propri servizi a esigenze in continuo cambiamento. «Puntiamo a una Posta forte, che cresca insieme alle esigenze dell’economia e della popolazione svizzere, e non a una Posta in declino», anche dopo il 2030. Per questo motivo il gigante giallo si prefigge di investire nel servizio pubblico, sia fisico sia digitale, e di autofinanziarsi anche in futuro senza gravare sui contribuenti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata