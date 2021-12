Rinviato il WEF di Davos

Le attuali condizioni rendono estremamente difficile organizzare un incontro globale in presenza, si legge in un comunicato del World Economic Forum. «Nonostante i rigorosi protocolli sanitari del meeting, la trasmissibilità di Omicron e il suo impatto sui viaggi e la mobilità hanno reso necessario il rinvio».

Nei giorni previsti della manifestazione in gennaio si terranno una serie di sessioni online che vedranno partecipanti vari leader. Il loro compito: concentrarsi sull’ideazione di soluzioni alle sfide più pressanti del pianeta. «Il rinvio della riunione annuale non impedirà il progresso attraverso la continua convocazione digitale dei leader delle imprese, dei governi e della società civile», afferma Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del WEF. «La cooperazione pubblico-privato è proseguita durante la pandemia e continuerà a ritmo sostenuto. Non vediamo l’ora di riunire presto i leader globali di persona».