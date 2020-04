Spazi ristretti, affollamenti nelle ore di punta, impossibilità pratica di mantenere una distanza adeguata con gli altri passeggeri, aerazione talvolta insufficiente. Come fare con i mezzi pubblici quando a partire dall’11 maggio l’offerta verrà notevolmente potenziata e riprenderà il flusso dei pendolari? FFS e AutoPostale, in veste di leader di sistema per il traffico ferroviario e stradale, hanno sviluppato un piano di protezione per i viaggiatori e i collaboratori, d’intesa con l’Ufficio federale dei trasporti e quello della sanità pubblica. Questo piano mira a conciliare l’occupazione di treni e bus con le direttive sulla distanza sociale una volta che si ritornerà all’orario regolare.

La settimana scorsa la Confederazione si è espressa contro l’obbligo generalizzato di usare la mascherina nei luoghi pubblici, lasciando però ai singoli settori la facoltà di decidere come regolarsi. Il concetto per i mezzi pubblici è semplice. Si applicano tre principi: viaggiare solo quando è necessario, evitare le ore di punta, rispettare le regole della distanza. L’uso della mascherina è “vivamente raccomandato” se la distanza fra i passeggeri è inferiore ai 2 metri. In caso di scarsa occupazione dei convogli o di distanze rispettate, l’utente può farne a meno. Le aziende inoltre non metteranno a disposizione le mascherine per chi non le avesse con sé. Tocca ai viaggiatori provvedere.

Quanto ai trasporti per i bambini: su quelli speciali scolastici varrà il concetto di protezione delle scuole, mentre su quelli ordinari farà stato il concetto di AutoPostale.Il nuovo direttore delle FFS Vincent Ducrot e l’omologo di AutoPostale Christian Plüss, che giovedì hanno illustrato il piano di protezione, si dichiarano comunque fiduciosi: “Tempo pochi giorni e l’utenza si abituerà subito alle nuove regole”. Questo concetto si basa sulla responsabilità personale e sulla solidarietà fra clienti.

Par favorire l'igiene delle mani, chi usa i treni potrà utilizzare gratuitamente i servizi igienici (che di regola sono a pagamento) nelle stazioni di Basilea, Bellinzona, Berna, Ginevra, Locarno, Losanna, Lucerna e Zurigo. Agli ingressi delle stazioni più grandi saranno collocati disinfettanti. Previste pure zone di coda davanti ai negozi e l'uso degli ascensori sarà limitato a una sola persona alla volta. Le sale d'aspetto rimarranno invece chiuse fino a nuovo avviso. Il settore non dimentica poi la protezione del proprio personale, a cui viene data la "massima priorità". D'ora in poi, ad esempio, dovrà indossare mascherine igieniche nel contatto con i clienti, qualora la distanza di sicurezza non dovesse poter essere rispettata.

Oltre alle mascherine sui mezzi e l'uso dei collegamenti meno frequentati, viene raccomandato di acquistare i biglietti online, tramite le app oppure ai distributori automatici (il controllo dei biglietti sarà reintrodotto dall’11 maggio). Agli sportelli si consiglia di pagare con carte senza contatto. Le imprese di trasporto chiedono anche ai viaggiatori "di avere riguardo gli uni degli altri" e di tenersi a distanza alle fermate, agli sportelli e ai distributori di biglietti. Occorre inoltre distribuirsi in maniera uniforme nei veicoli e lasciare spazio alle persone che scendono, formando corridoi di passaggio. Molto importante a questo proposito è il ruolo della pulizia, sia per quanto riguarda le biglietterie automatiche sia l’interno dei mezzi. Le aziende di trasporto stanno intensificando la pulizia, in particolare delle superfici di contatto. Corrimani, maniglie e bottoni vengono puliti più volte al giorno e, ove possibile, la pulizia viene intensificata durante il viaggio.

Attualmente i trasporti pubblici viaggiano ad orario ridotto. Il 27 aprile le FFS hanno aumentato le corse su alcuni tratti, soprattutto nella Svizzera tedesca. Il traffico transfrontaliero è circoscritto alla zona di Costanza e del Sempione. Il traffico viaggiatori internazionale riprenderà gradualmente, d'intesa con le ferrovie estere e conformemente alle disposizioni delle autorità dei Paesi confinanti. Rimangono sospesi i collegamenti notturni nel fine settimana e gli spostamenti a scopo turistico. La fase di potenziamento successiva seguirà a inizio giugno.

