Negli studi medici sta diventando sempre più difficile trattare i pazienti Covid separatamente dagli altri. Anche il personale sanitario si ammala, causando un onere crescente per la fornitura di cure mediche.

Da lunedì nelle farmacie e negli studi medici saranno disponibili i test rapidi per il coronavirus . Saranno a disposizione 50’000 test supplementari al giorno, ha detto Virginie Masserey, responsabile della sezione di controllo delle infezioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

I risultato saranno trasmessi automaticamente all’UFSP. I test rapidi sono raccomandati per le persone che hanno sintomi da meno di quattro giorni, ma non per i gruppi a rischio, ha precisato Masserey.