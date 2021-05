A causa della pandemia di coronavirus, i grandi eventi dovrebbero essere riservati per un periodo più lungo solo alle persone vaccinate e testate negative: è quanto sostiene Christoph Berger, presidente della Commissione federale per le vaccinazioni.

«I grandi eventi continueranno a rappresentare un pericolo per qualche tempo e potrebbero diventare grandi focolai di infezione», ha detto il 59enne infettivologo dell’ospedale universitario pediatrico di Zurigo in un’intervista di oggi alla SonntagsZeitung. Il Consiglio federale prevede effettivamente tali privilegi solo per una breve fase transitoria.