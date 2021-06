L’azienda Specialized richiama alcune batterie per le mountain bike elettriche Turbo Levo e Kenevo di prima generazione (con il pannello di controllo laterale). Esiste infatti un pericolo di incendio e ustioni se dell’acqua dovesse penetrare nel pacco batteria.

Gli articoli in questione saranno sostituiti gratuitamente. Il richiamo riguarda alcune batterie del modello Specialized M1, venduto come pezzo originale o montato successivamente sui modelli di mountain bike Levo FSR (2016-2018), Levo HT (2018-2021) e Kenevo FSR (2018-2019), precisa un comunicato odierno dell’Ufficio federale del consumo.

Le batterie in questione hanno il pannello di controllo laterale e possono essere identificate in base al codice del prodotto e alla data di produzione. (Per maggiori informazioni: https://www.specialized.com/it/it/safety-notices.)