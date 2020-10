Karin Hörhager, responsabile della comunicazione della Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA), ha confermato all’agenzia Keystone-ATS una notizia in tal senso pubblicata oggi dalla NZZ am Sonntag. Il piano è in vigore dal giugno scorso.

In primavera, la differente diffusione del coronavirus in diverse regioni del Paese ha portato a uno squilibrio nell’occupazione ospedaliera. Per evitare che questo scenario si ripeta, la Rega è stata incaricata di coordinare la disponibilità di letti per i pazienti.