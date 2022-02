il caso

Dopo oltre un anno nelle carceri bielorusse, la donna con doppia cittadinanza svizzera-bielorussa è stata liberata - A comunicarlo è il Dipartimento federale degli affari esteri - Ignazio Cassis: «È una grande gioia per me e per i miei collaboratori che sia finalmente libera e possa rientrare in Svizzera dopo tutti questi sforzi»