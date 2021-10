Problemi con i certificati COVID si erano già verificati lunedì pomeriggio, anche se solo per una decina di minuti. Tuttavia, altri contrattempi sono stati segnalati a metà ottobre. In questo caso, il sistema messo a punto dalla Confederazione ha reagito in maniera errata ai lavori di manutenzione nell’Unione europea (UE). La Svizzera e l’UE riconoscono i rispettivi pass sanitari. Dal 13 settembre, è in vigore in Svizzera l’obbligo del certificato quando si va al ristorante, al cinema o in un centro fitness.