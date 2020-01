(Aggiornato alle 14.55) - Un grosso problema tecnico ha paralizzando le reti di telefonia mobile e fissa di Swisscom stamane in buona parte del Paese. A essere colpiti sono stati anche i numeri di emergenza in quasi tutta la Svizzera, Ticino compreso. La perturbazione, iniziata verso le 10.20, è stata risolta poco dopo mezzogiorno. Su Twitter, la società di telecomunicazione si scusa con i clienti e assicura che ora tutto funziona. Anche la polizia cantonale, verso le 14.50, ha confermato che i problemi per contattare la Centrale comune d’allarme (CECAL) sono ora risolti e che la popolazione può nuovamente utilizzare i numeri 117 e 112 in caso di urgenza.

Durante l’interruzione infatti anche i numeri di emergenza di polizia, pompieri e ambulanza erano toccati, come affermava il sito web di Alertswiss dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). I soli cantoni non interessati sono stati Ginevra, Vaud, Zugo, Nidvaldo, Glarona, Grigioni e i due Appenzello. Per far fronte al problema temporaneo gli enti di soccorso hanno attivato dei numeri di telefonia mobili.

