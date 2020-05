Risolti i problemi Swisscom, ma la causa resta sconosciuta

I problemi sono iniziati dopo le 11 e hanno riguardato tutte le regioni svizzere. «Le chiamate sulla rete mobile aziendale e residenziale sono state interrotte», ha dichiarato un portavoce di Swisscom all’agenzia di stampa Keystone-ATS. Le chiamate verso i numeri aziendali da rete mobile e fissa erano solo «parzialmente possibili». I numeri di emergenza non sono stati colpiti dall’interruzione, ha aggiunto l’operatore telefonico. In Ticino e nei Grigioni funzionavano normalmente, ma secondo Alert Swiss, la app dell’Ufficio federale della protezione della popolazione, in alcuni cantoni non erano raggiungibili via cellulare neppure quelli (112,117,177,144). La causa esatta della panne è ancora oggetto di indagini.