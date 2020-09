François Nordmann ha avuto vari ruoli in ambito diplomatico, è stato anche a capo della Missione permanente della Svizzera presso le organizzazioni internazionali a Ginevra. Con il 78.enne friburghese torniamo indietro nel tempo, in modo da poter meglio leggere il presente dell’ONU.

Ripensando alla votazione del 2002, quale fu la chiave per la riuscita dell’iniziativa popolare?«In primis proprio il fatto che non si trattava di una proposta dall’alto, bensì per l’appunto di un’iniziativa popolare, quindi della base. Questo ebbe un effetto psicologico ben diverso. E poi era un periodo di maggiore distensione, rispetto al 1986 (anno in cui si registrò una prima proposta di adesione, ndr); si usciva dalla Guerra fredda, una situazione più aperta e positiva. Credo infine che venne presentata bene...