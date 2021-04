Lo scorso maggio, la procura neocastellana aveva ordinato diverse perquisizioni domiciliari. Due supporter ginevrini avevano però preteso che non si potesse accedere ai loro telefoni sequestrati. In seguito, avevano accettato l’estrazione di alcuni dati per il periodo dal 20 gennaio al 25 febbraio.

Coinvolto in un secondo momento, il TF ha fornito un parere diverso. In una sentenza pubblicata oggi, esso sottolinea come l’inchiesta in corso riguardi reati di una certa gravità, come danneggiamento, perturbamento del servizio ferroviario, sommossa e violazione del divieto di dissimulare il proprio viso. Inoltre, diverse persone sono state curate in pronto soccorso dopo le violenze di quel giorno.