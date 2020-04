Un giovane ha estratto una pistola ed esploso diversi colpi. I sei avrebbero fatto uso anche di mazze da baseball per colpire le vittime. Sarebbero stati impiegati anche dei coltelli.

Secondo la polizia le vittime hanno reagito con forza e i sei sono fuggiti. Gli agenti giunti sul posto della rissa inizialmente non hanno trovato nessuno, successivamente i quattro ragazzi sono tornati: due di loro, feriti, hanno necessitato cure. La polizia ha trovato la pistola in un corso d’acqua nelle vicinanze. Del gruppo dei sei non vi è traccia. La procura ha aperto un’inchiesta penale.