A margine della partita di calcio di ieri sera tra la compagine di Lucerna e gli olandesi del Feyenoord Rotterdam i fan della squadra ospite hanno provocato risse e causato danni. La polizia ha proceduto a decine di controlli sui tifosi, sequestrando materiale per mascherarsi e oggetti pirotecnici. Sei persone sono state arrestate. Nello stadio e nei dintorni della struttura sportiva non vi sono stati problemi.

In un pub sul Rathausquai, che costeggia la Reuss nella città storica, i sostenitori del club olandese che esultavano per il primo gol hanno causato danni, indica la Polizia cantonale in due note diramate ieri sera e stamani.

L’esercizio pubblico ha dovuto essere chiuso e i tifosi si sono spostati in gruppi in altri ristoranti per guardare il resto della partita alla televisione. In uno dei ristoranti si è riprodotto quanto avvenuto nel pub sul Rathausquai. L’ammontare dei danni non ha ancora potuto essere stimato.