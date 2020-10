La città di Ginevra interviene a sostegno dei ristoranti, duramente colpiti dalla crisi pandemica. Il Municipio autorizza il mantenimento delle terrazze esterne fino alla fine di febbraio 2021, quando di solito devono essere sgomberate entro il 31 ottobre. «A causa del contesto economico e sanitario, il Consiglio amministrativo ha deciso di consentire eccezionalmente l’estensione di queste strutture per tutto l’inverno, cioè fino al 28 febbraio», ha dichiarato Marie Barbey-Chappuis, responsabile della sicurezza e dello sport, in un’intervista pubblicata oggi da La Tribune de Genève. «La decisione è motivata dall’entità della crisi», ha aggiunto, ricordando che il settore dà lavoro a quasi 10 mila persone in città. «Senza sostegno, molte attività fallirebbero».