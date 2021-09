A suo avviso, il bilancio relativo all’introduzione dei diritti dei viaggiatori è positivo: dal primo gennaio 2021, i ritardi nei trasporti pubblici di più di un’ora sono indennizzati in modo uniforme. Se i viaggiatori arrivano a destinazione con più di 60 minuti di ritardo, hanno diritto a un’indennità del 25% del prezzo regolare del biglietto, indipendentemente dal titolo di trasporto acquistato. Se il ritardo è superiore a due ore, viene indennizzato il 50%, ricorda Allianz Swiss Pass in un comunicato odierno. Ciò vale anche per chi è in possesso di abbonamenti e non solo di biglietti singoli.