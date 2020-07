I ritardi sui cantieri a causa dell’emergenza coronavirus non devono essere recuperati a spese della salute degli operai. Lo sostiene il sindacato Unia, che oggi ha lanciato un appello anche per tutelare i lavoratori dai rischi della canicola.

Per proteggere i dipendenti, è necessario seguire le regole di sicurezza e rallentare o fermare completamente i lavori, indica Unia in un comunicato odierno, sottolineando che nelle giornate calde i lavori edili sono ancora più difficili e pericolosi.

Purtroppo, aggiunge il sindacato, molti cantieri continuano a procedere a pieno regime, anche in caso di ondate di calore, per compensare i ritardi causati dalla pandemia. Ciò mette in pericolo la salute e anche la vita dei muratori e degli operai, poiché spesso non vengono rispettate né le misure di lotta contro il coronavirus, né le direttive di sicurezza in caso di canicola. Unia ha inoltre fatto sapere di aver lanciato una campagna di informazione sul tema sui cantieri di tutte le regioni elvetiche.