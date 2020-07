Le maschere erano immagazzinate nella farmacia dell’esercito. All’inizio della crisi di Covid-19, sono state distribuite gratuitamente a diverse istituzioni e ai Cantoni, soprattutto nel settore sanitario. Tracce di contaminazione fungina sono state trovate su alcune e non su altre.

Anche in un altro lotto di 305’000 mascherine FFP2 sono state trovate tracce di contaminazione: pure queste saranno ritirate e verificate a titolo precauzionale. L’origine di queste tracce fungine resta un mistero: potrebbe provenire dal trasporto o dal luogo in cui sono state immagazzinate. Un’analisi è in corso.