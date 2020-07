(Aggiornato alle 19.35) Il corpo di una bimba di sei anni data per dispersa in seguito a una colata di fango a Chamoson l’11 agosto 2019 è stato ritrovato al largo di Cully (nel canton Vaud), a circa 76 chilometri dal luogo dell’incidente.

La piccola era stata trascinata via dalla colata di fango e detriti provocata dallo straripamento del torrente Losentse a causa di violenti temporali, mentre si trovava a bordo di un’auto con suo padre, un 37.enne ginevrino, il cui corpo risulta tuttora disperso. Il 23 luglio scorso, come riporta in un comunicato la polizia cantonale vallesana, alcune persone hanno segnalato la presenza di un corpo nel lago Lemano. Immediato l’intervento della polizia cantonale vodese, che ha provveduto al recupero del corpo, portato in seguito al Centro universitario romando di medicina legale a Losanna per l’identificazione. Le analisi del DNA hanno permesso di accertare l’identità e di appurare che il corpo era effettivamente quello della bambina scomparsa a Chamoson. I rottami del loro veicolo erano stati rinvenuti lo scorso ottobre a nel Rodano vicino a Leytron.