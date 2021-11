(Aggiornato alle 20.22) Cambiano le coordinate epidemiologiche, cambiano anche le contromisure. Ci siamo abituati ormai a questo botta e risposta. Superata la Legge COVID, anche il Consiglio federale torna in questa dinamica. Domani infatti si riunirà straordinariamente per decidere sul da farsi. Stando ad alcune anticipazioni del «Tages Anzeiger», Alain Berset vorrebbe proporre una decina di misure ai colleghi dell’Esecutivo. Tra queste vi sarebbe la riduzione del numero di persone (da 30 a 10) negli incontri privati. Inoltre, sul tavolo ci sarebbe anche la questione legata ai test: per gli antigenici la validità potrebbe essere ridotta a 24 ore, mentre per i PCR scenderebbe a 48 ore. E poi? Be’, nuovo invito alla prudenza. «Ora non è il momento migliore per fare grandi feste», ha detto la presidente della task force, Tanja Stadler. «Le persone non devono cullarsi in un falso senso di sicurezza, e ogni individuo è chiamato a limitare il più possibile i contatti».

E quei contatti devono avvenire, quando possibile, con la mascherina addosso. È quanto intende proporre Raffaele De Rosa ai colleghi di Governo nella riunione di domani. Insomma, mascherina obbligatoria - di nuovo - nei luoghi al chiuso aperti al pubblico e nelle manifestazioni per le quali è previsto il certificato COVID. E invito al telelavoro. Perché una tale proposta? Il direttore del DSS ci spiega: «Tra due-tre settimane, vista la tendenza attuale e tenuto conto della pericolosità della nuova variante, la situazione potrebbe essere ben peggiore. Intendiamo quindi agire subito per arginare la crescita di nuovi casi, e quindi, di rimando, di ospedalizzazioni e di ricoveri in cure intense». Il Cantone intende fare in modo di mantenere il «vantaggio» acquisito sulle altre regioni del Paese, dove i numeri sono peggiori. «Un vantaggio che dobbiamo all’adesione della popolazione. E in questo senso va rinnovato l’invito agli over 65 di approfittare della finestra a loro disposizione per iscriversi al richiamo del vaccino. Anche perché a giorni apriremo le prenotazioni a tutti gli over 16». De Rosa attende di conoscere le eventuali nuove proposte in arrivo da Berna. «Anche perché le soluzioni a macchia di leopardo sono difficilmente comprensibili e provocano frustrazione». Ciò che conta, «è evitare nuove chiusure».