Point de Presse oggi a Berna alle 14 per un aggiornamento sulla situazione legata alla diffusione del coronavirus.

All’incontro con la stampa sono presenti Daniel Koch, delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per il coronavirus, Rudolf Hauri, medico cantonale del canton Zugo, Matthias Egger , presidente nazionale della task force per la COVID-19, Marcel Salathé, capo del gruppo di esperti «Epidemiologia digitale», Josef Widmer , direttore della Segreteria di Stato per l’educazione, la ricerca e l’innovazione (SERI), Markus Näf, brigadiere dell’esercito, Cornelia Lüthy, vicedirettore SEM, Barbara Perriard, capo sezione diritti politici (BK) e Matthias Remund, direttore dell’Ufficio federale dello sport (BASPO).

LA DIRETTA DA BERNA

Il primo a prendere la parola è stato Daniel Koch che ha ricordato le cifre odierne relative ai contagi e ai decessi legate al coronavirus in Svizzera: «Le cifre sono in leggero ribasso e questo fa sì che questa fase di contenimento sia molto importante e determinante. Probabilmente riusciremo a evitare una seconda ondata, ma dobbiamo convivere con l’incertezza». Koch si è detto convinto che si possano scongiurare gli scenari descritti dallo studio del Politecnico di Losanna (EPFL) in collaborazione con la John Hopkins University di Baltimora (USA), a patto che tutti rispettino le misure di protezione e ci siano comportamenti responsabili da parte della popolazione svizzera.

Il medico cantonale di Zugo Rudolf Hauri ha invece parlato del contact tracing, già operativo nel cantone, che « permette di monitorare le persone e sapere quali contatti hanno avuto negli ultimi due giorni. Le persone hanno comprensione e sono molto cooperative. Ogni giorno la Lega polmonare si mette in contatto con i contagiati e tutti hanno appoggiato il nostro approccio, con una grande comprensione per le misure messe in campo».

Protezione dei dati personali con l’app di contact tracing

A prendere la parola è poi stato Egger, che ha parlato della task force e dei documenti di lavoro pubblicati e corredati da una data che mostra lo stato delle riflessioni effettuate e permette di tenere la situazione sotto controllo.

Una cosa spiacevole del virus, ha detto dal canto suo Salathé, «è che le persone contagiate possono infettare gli altri prima di accorgersi di essere malate. È quindi fondamentale il tracciamento». Per il contact tracing è stato creato un gruppo con un protocollo ad hoc per sapere quali sono stati i contatti tra le persone contagiate senza sapere il nome dell’individuo in dettaglio. «Non vengono raccolti i dati personali, tutto è codificato e decentralizzato. C’è una grande protezione dei dati e non c’è nessun collegamento diretto al sistema sanitario. Se una persona in futuro decide di non voler più continuare a utilizzare la app, i dati possono essere cancellati», conclude.

Una task force per trovare dei posti di tirocinio

Il dottor Widmer, invece, ha toccato l’argomento degli esami universitari: «Alcuni saranno fatti in presenza e alcuni in internet. 4 mila persone parteciperanno all’esame di ammissione a Medicina e stiamo cercando di mantenere i test a luglio - ha detto -, Se però non fosse possibile, ci sarà la possibilità di rimandare gli esami a un’altra data. Gli esami di maturità federale, invece, si terranno sempre attenendosi ai parametri di igiene». Per le previsioni di cosa succederà esattamente questa estate per i giovani che voglio iniziare un apprendistato, Widmer ha sottolineato che «ci saranno purtroppo dei fallimenti delle aziende e molti ragazzi potrebbero far fatica a trovare un luogo di tirocinio. Il consigliere nazionale Parmelin ha però incaricato la SERI di creare una task force per trovare dei posti di tirocinio».

Sul mercato le mascherine riutilizzabili

Dal canto suo, il brigadiere dell’esercito Näf ha rilevato che le mascherine di tessuto riutilizzabili sono acquistabili sul mercato e fino alla fine aprile «sono state fornite 35 milioni di mascherine: 13 milioni tramite il commercio al dettaglio e gli altri 22 milioni tramite i Cantoni. Altre mascherine prodotte in Asia saranno fornite insieme a respiratori artificiali», conclude.

Rincongiungimento famigliare dall’11 maggio

Il tema del ricongiungimento famigliare è stato toccato brevemente da Cornelia Lüthy, precisando che «gli svizzeri e i cittadini di Paesi terzi - come coniugi e partner registrati - possono ricongiungersi con i famigliari dall’11 maggio».

«Nessuna epidemia tra i bambini con la riapertura delle scuole»

«Non si può escludere che i bambini possano trasmettere il virus», ha dichiarato Matthias Egger. Secondo alcuni studi, il rischio di infezione di un bambino è circa un terzo rispetto agli adulti. Il ruolo dei bambini e degli adolescenti nella trasmissione del coronavirus rimane altamente incerto, ma si contagiano meno facilmente e generalmente in caso di infezione hanno un decorso lieve. Questa è la conclusione di uno studio pubblicato oggi dalla task force, sul suo sito web www.ncs-tf.ch, e spiegato da Egger.

Daniel Koch, incalzato dalle domande dei giornalisti, ha spiegato che: «La riapertura delle scuole non porterà ad un’epidemia tra i bambini, e non c’è nessun pericolo né per i docenti né per i genitori». Koch ha fatto riferimento ad un recente studio australiano, di aprile, dove è emerso che pur mantenendo gli istituti aperti il virus non è circolato tra gli allievi, evidenziando così come i minori non siano vettori della malattia come gli adulti. Il delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica ha spiegato che i bambini raramente si ammalano di COVID-19, e solo in questi casi devono restare a casa da scuola. Secondo Koch inoltre è possibile che «un bimbo sano possa abbracciare velocemente i nonni quando li vede, bisogna essere cauti ma un rischio del genere è accettabile. Senza contare che le persone anziane sono isolate da tempo. I nonni possono abbracciare i nipoti senza il timore di contagiarli».

Quando si potrà scaricare l’app?

Salathé ha spiegato che «l’app di contact tracing attuale è solo una prima versione. Stiamo lavorando con grande pressione e costanza e nella seconda metà di maggio - ovvero dopo l’11- dovremmo poter avere la versione definitiva e lanciarla sul mercato».

Qual é il prezzo di una mascherina?

«I prezzi delle mascherine, nelle ultime due settimane, si sono ridotti di due terzi e questo è dovuto al fatto che c’è una valutazione della capacità di produzione nei Paesi che fabbricano i prodotti. Sappiamo che c’è una grande varietà di prezzi per le mascherine, ma noi guardiamo le offerte che vanno da 25 centesimi fino a 50 centesimi», ha detto Näf.

Mascherine e trasporti pubblici, ma anche per i bambini?

«In linea di massima è molto importante sapere che una mascherina deve essere portata da una persona che è in grado di mettersela e togliersela da sola. Per i bambini piccoli questo procedimento potrebbe essere molto pericoloso», ha risposto Koch a una domanda.

