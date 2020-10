Roche si impegna a sostenere gli sforzi del laboratorio di Boston Atea Pharmaceuticals nello sviluppo di un antivirale orale contro la COVID-19. L’AT-527 è attualmente oggetto di uno studio clinico di fase II su pazienti ricoverati in ospedale che presentano una forma moderata della malattia e dispone di un potenziale per essere utilizzato in via preventiva.