Gli affari con i test COVID-19 sono molto lucrativi per il gruppo basilese: nei primi nove mesi dell’anno il fatturato del segmento è ammontato a circa 3,5 miliardi di franchi, stando ai dati pubblicati in ottobre. L’ampio portafoglio di analisi per il coronavirus ha contribuito significativamente alla marcata crescita della divisione diagnostica: il giro d’affari di questo comparto nei primi nove mesi ha raggiunto 13,3 miliardi di franchi, con una progressione del 38% su base annua. Il secondo - e più importante - pilastro del gruppo, il ramo farmaceutico, ha visto per contro i ricavi scendere del 3% a 33,4 miliardi; a cambi costanti la variazione percentuale è però risultata nulla.