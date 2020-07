Il gigante farmaceutico basilese Roche investirà almeno 675 milioni di dollari (636 milioni di franchi) nello sviluppo e commercializzazione del pralsetinib, un trattamento destinato a pazienti colpiti da un certo tipo di tumore ai polmoni. Si tratta di una terapia sperimentale in fase avanzata.

Roche non sarà sola in questa impresa: collaborerà infatti con l’azienda americana Blueprint Medicines. Oltre a ciò, la multinazionale renana investirà direttamente 100 milioni nel nuovo partner statunitense, si legge in una nota odierna.