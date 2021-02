Roche lancia un nuovo test rapido per il coronavirus: a metà febbraio un tampone nasale per individuare l’antigene Sars Cov-2 sarà disponibile nei paesi che accettano il marchio CE. Questo esame è meno fastidioso per i pazienti rispetto al tampone «classico».

Il campione può essere prelevato anche dai pazienti stessi, scrive Roche in un comunicato diramato in serata. A seconda delle norme in vigore nei vari paesi, potrebbe comunque essere richiesta una supervisione medica. Oltre al fatto che il test è meno invasivo, questo metodo può anche contribuire a ridurre il rischio per gli operatori sanitari, aggiunge il gigante farmaceutico.