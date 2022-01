Nella Svizzera romanda «il mercato è più piccolo e ci sono pochi media veramente indipendenti», spiega l’assistente presso l’Istituto di scienze della comunicazione e di ricerca sui media dell’ateneo della Limmat in un’intervista pubblicata da La Liberté e testate consorelle. «Le misure di sostegno statale sono, in generale, viste meglio».

Anche se ammette che «nessuna forma di finanziamento è perfetta», lo studioso ritiene che i media sostenuti dallo stato siano un segno di «democrazie sane», soggette a una «certa cultura politica». Avanza l’esempio della Scandinavia, dove le sovvenzioni sono elevate, ma i paesi sono molto quotati nelle classifiche internazionali sulla libertà di stampa. Udris aggiunge che garanzie giuridiche possono accompagnare gli aiuti, in particolare in relazione alla non ingerenza dello stato nel lavoro giornalistico.