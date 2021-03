La RTS potrà avere accesso ai documenti scambiati tra Swisscom e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) nell’ambito della fuga di dati di circa 800’000 clienti avvenuta nel 2017. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF), che ha respinto un ricorso dell’operatore.

Tra fine agosto e fine settembre 2017 alcuni sconosciuti si sono illecitamente impossessati di informazioni personali di circa 800’000 clienti di Swisscom, impiegando i dati d’accesso di un partner di distribuzione dell’operatore.

Quest’ultimo aveva reso noto l’accaduto solo il febbraio seguente, precisando che i dati in questione riguardano nome, indirizzo, numero di telefono e data di nascita. Informazioni che la legge definisce come «non degne di particolare protezione». Si tratta infatti in gran parte di dati disponibili pubblicamente o tramite ditte specializzate nel commercio di indirizzi.

Secondo Swisscom, le comunicazioni sulla vicenda avvenute in quel periodo con l’IFPDT - noto anche come «Mister Dati» - sarebbero dovute rimanere confidenziali. Non aveva tuttavia fatto i conti con la Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione, che garantisce al pubblico l’accesso - sebbene con qualche eccezione - a documenti ufficiali. La RTS aveva infatti chiesto di visionare tali documenti, incontrando la resistenza di Swisscom.

In una sentenza pubblicata oggi, i giudici di Mon Repos sono dell’avviso che in questa questione non si possa ricorrere a una delle eccezioni presenti nella legge. L’incaricato della protezione dei dati non aveva infatti assicurato a Swisscom una riservatezza tale da impedire al pubblico di avere accesso - tramite la nuova legge - alla documentazione. Secondo il TF, i rappresentanti di Swisscom, tutti alti dirigenti, avrebbero dovuto esserne consapevoli.

