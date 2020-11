Il direttore della radiotelevisione romanda (RTS) Pascal Crittin in questi giorni, dopo le rivelazioni di presunte molestie sessuali e abusi nell’azienda coperti dai quadri, ha giustificato possibili mancanze della direzione con il fatto che le vittime non si siano espresse. Ora, sulla base di nuove rivelazioni, ammette un «importante disfunzionamento».

Crittin, sin da sabato in vari media ha assicurato che la direzione si è sempre occupata con «diligenza» e «fermezza» delle segnalazioni di dipendenti. Ma dopo una serie di segnalazioni di protesta e malumore dell’organico, il responsabile della filiale francofona della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) domenica sera ha inviato ai suoi collaboratori una e-mail, che il quotidiano romando 24 Heures pubblica oggi in extenso. Crittin vi ammette tra l’altro che «prendendo un po’ di distanza, constatiamo un importante disfunzionamento». Assicura che «i dossier che lo meritano» saranno riaperti.

Secondo un’altra e-mail, la direzione ha rifiutato di considerare tutte quelle denunce di abusi nell’ambito di una procedura già in corso contro il quadro «incriminato». 24 Heures ne ha chieste le ragioni a Crittin, ma questi, sostiene il quotidiano, non ha risposto alle sollecitazioni.

Intanto la pressione dalla RTS sale sulla SSR, soprattutto per «bocca» di quotidiani svizzero tedeschi, tra cui spiccano Tages-Anzeiger e Luzerner Zeitung. In un editoriale il quotidiano zurighese parla della «doppia responsabilità» di Marchand, quale direttore generale di SSR ora, ma anche come capo di RTS fino al 2017, quando gli subentrò Crittin. «Se non è al corrente (dei presunti abusi) è perché non vuole sapere», non esita a scrivere l’editorialista.