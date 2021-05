Un 15enne in sella a una moto e il suo passeggero coetaneo sono rimasti feriti ieri pomeriggio in uno scontro con un’automobile avvenuto a Dussnang (TG). Il mezzo a due ruote era stato precedentemente rubato e l’adolescente alla guida era sprovvisto della necessaria patente.

L’incidente si è verificato intorno alle 14.00, precisa in un comunicato odierno la polizia turgoviese. Per ragioni sconosciute, la moto con i due teenager è entrata in collisione con una vettura, al volante della quale vi era una 24enne.