Da settembre, oltrepassare il limite di 30 km/h di notte a Losanna o in altri centri abitati del canton Vaud potrebbe costare caro. A causa del rumore prodotto dal traffico stradale in 122 strade del capoluogo vodese, tra le 22.00 e le 06.00, non si potrà superare tale limite di velocità. Si tratta di una prima svizzera.