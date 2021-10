La città di Berna ha autorizzato per sabato una manifestazione di oppositori al certificato COVID. Gli organizzatori si sono impegnati a rispettare un piano di sicurezza concordato e a seguire il percorso del corteo stabilito in anticipo.

Le autorità della città di Berna hanno spiegato oggi di aver rilasciato l’autorizzazione per garantire la libertà di espressione in modo ordinato. «Aktionsbündnis Urkantone» («Alleanza dei cantoni primitivi») e l’associazione «Freie Linke Schweiz», promotori della manifestazione, consigliano ai loro sostenitori di non prendere parte a manifestazioni non autorizzate, considerandole dannose per la loro causa.