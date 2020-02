La tempesta non ha lasciato definitivamente la Svizzera, ma il vento si indebolirà gradualmente nel corso della giornata, ha aggiunto Müller. I segni del passaggio di «Sabine» sono ancora visibili in mattinata e molte strade principali erano ancora chiuse a causa dei danni provocati dal vento. Secondo il TCS, sulla A1, gli alberi caduti tra Luterbach SO e Kriegstetten BE hanno ostacolato il traffico in direzione di Berna durante la notte. Tra Thalwil (ZH) e Horgen (ZH) la corsia di destra della A3 verso Coira è stata chiusa fino a stamani.