Gli assicuratori privati Mobiliare e Helvetia hanno ricevuto ciascuna circa 500 segnalazioni di danni fino a questa mattina. il primo prevede danni per circa 1,2 milioni di franchi, il secondo per circa 3 milioni. Allianz Suisse ha ricevuto finora più di 200 segnalazioni, ma si aspetta di riceverne più di mille, con un importo complessivo da 3 a 4 milioni di franchi.

Cifre analoghe anche per AXA, il cui portavoce fa notare che a causa delle vacanze scolastiche in alcuni cantoni, diversi sinistri saranno segnalati soltanto in un secondo tempo.