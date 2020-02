(Aggiornata alle 12.14) - La tempesta Sabine, conosciuta anche con il nome celtico di «Ciara», con le annunciate forti raffiche di vento, ha ormai raggiunto la Svizzera e causa disagi in molte località, facendo registrare le più alte velocità del vento di questo inverno. La tempesta ha provocato l’interruzione di linee ferroviarie, funivie e impianti di risalita. In diversi comuni al nord delle Alpi i bambini sono inoltre esonerati dal frequentare la scuola.

Nel canton Lucerna, un albero è caduto sulla linea ferroviaria della Seetal fra Baldegg e Hitzkirch, provocando l’interruzione del traffico. Per lo stesso motivo nel corso della mattinata, le Ferrovie retiche hanno interrotto i collegamenti sulla tratta dell’Albula fra Thusis e Tifencastel. I problemi pure in questo caso sono stati causati da un albero caduto sulla linea aerea dell’alta tensione.

Per il traffico abituale di pendolari si è fatto ricorso a autobus sostitutivi tra Thusis e Tiefencastel, con i conseguenti ritardi anche sui collegamenti ferroviari per Coira.

Nella notte forte folate di vento con sradicamenti di alberi e altri disagi sono state segnalate anche nei cantoni di Sciaffusa, Giura, Berna, Neuchâtel, ma anche Zurigo, Friburgo, San Gallo, Zurigo, Soletta.

I treni rimangono fermi anche fra Andermatt (UR) e Tschamut-Selva (GR), sulla linea della Matterhorn-Gotthard-Bahn. Interrotto anche il trasporto di auto in treno fra Andermatt e Sedrun (GR). Le linee ferroviarie tra Le Noirment (JU) e Tavannes (BE) e tra Saignelégier (JU) e Le Noirmont sono interrotte, con conseguenti ritardi e cancellazioni di treni. Il traffico è perturbato anche sulle linee Porrentruy-Bonfol (JU) et Glovelier-La Chaux-de-Fonds (NE), secondo il servizio di informazioni delle FFS.

Per quel che riguarda l’aperoporto di Zurigo, a causa della tempesta 56 aerei non hanno potuto atterrare e altri 52 non hanno potuto decollare questa mattina. Alcuni velivoli che si trovavano in fase di atterraggio hanno dovuto rialzarsi in volo. Per 15 minuti sono inoltre state sospese tutte le operazioni di rifornimento e di preparazione degli aerei, ha detto un portavoce dell’aeroporto all’agenzia stampa Keystone-ATS.

A causa del forte vento sono ferme anche le funivie da Weggis (LU) e da Goldau (SZ) portano sul Rigi. Anche gli impianti di risalita e le piste della regione di Melchsee-Frutt (OW) sono chiuse per motivi precauzionali.

A causa dell’allarme meteo alcuni comuni hanno deciso di chiudere le scuole elementari: è il caso di Uster, nel canton Zurigo, come pure di Vorderthal e Lachen nel canton Svitto.

Venti fino a 148 km/h

Le folate di vento più forti in pianura, con picchi di 148 km/h, sono per ora state rilavate a Rünenberg, nel cantone di Basilea Campagna. Ma il vento ha soffiato forte, attorno ai 110 km/h, anche a Planfayon, Chaumont (NE), Courtelary (BE) e Sciaffusa.

Nelle valli alpine, il föhn ha fatto decisamente alzare le temperature: a Sachseln (OW) c’erano 20 gradi durante la notte, a Lucerna 17,6 e a Thun (BE) 17,1 gradi.

