In assenza di salari minimi vincolanti, le aziende che praticano il dumping salariale sono obbligate a portare i loro salari in linea con quelli usuali del settore.

Tali procedure amichevoli per il rispetto delle condizioni salariali sono coronate da successo per l’82% delle imprese estere ma solo per il 53% dei datori di lavoro svizzeri. «Quasi un datore di lavoro svizzero su due che paga salari troppo bassi ignora la richiesta del governo di rispettare le condizioni salariali. Questo mina l’accettazione e l’efficacia delle misure di accompagnamento e incoraggia il dumping salariale in Svizzera», puntualizza Fischer.