Il numero di persone contagiate da coronavirus nel nostro Paese è ora 281, 53 in più rispetto a ieri, lo scrive l’Ufficio federale della sanità nel suo ultimo aggiornamento. Di questi, 45 sono in Ticino (il dato cantonale è aggiornato a ieri, il giorno prima erano 33). Oltre 4 mila invece i test risultati negativi. Non vi sono invece stati altri decessi, oltre a quello della 74.enne morta il 5 marzo al Centro ospedaliero universitario (CHUV) di Losanna.