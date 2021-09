Asintomatici alla cassa dal 1. ottobre per i test antigenici? Pressato da più parti, domani il Consiglio federale dovrebbe tornare ad occuparsi della questione dei tamponi a pagamento. Da un lato, stando al «Blick», sul tavolo c’è la richiesta di Ueli Maurer di mantenere la regola della gratuità. Il «ministro» UDC, che nelle scorse settimane si era schierato con il collega di partito Guy Parmelin contro un’ulteriore copertura dei costi da parte della Confederazione, deve avere cambiato idea. Dall’altro ci sono anche le pressioni del Parlamento e di una petizione affinché l’Esecutivo torni sui suoi passi.

La Commissione della sanità del Nazionale ha scritto al Governo per dire che i costi dei test delle persone asintomatiche dovrebbero continuare ad essere presi a carico da Berna. Oltre alle vaccinazioni, anche i tamponi sono considerati essenziali per evitare il sovraccarico del sistema sanitario. «In questo modo è possibile individuare le persone contagiate e prevenire ulteriori contagi. Inoltre, si eviterebbe di limitare il diritto all’istruzione nei confronti degli studenti che potrebbero partecipare alle lezioni in presenza solo se fossero in grado di pagare i test presso le università o università professionali che prevedono l’obbligo del certificato», ha scritto la commissione. La presa di posizione comunque non è unanime. È stata sottoscritta da 16 commissari (UDC, PS, Centro e Verdi) su 25. Sei si sono dichiarati contrari e tre astenuti. Il passaggio ai test a pagamento era stato deciso il mese scorso per incrementare il tasso di vaccinazione, più basso della media europea. Dal momento che la vaccinazione è gratuita, aveva spiegato il Governo, non spetta alla collettività assumere i costi dei test per le persone non immunizzate.

Pensare al dopo

Nel frattempo però, a livello politico il vento è cambiato. Dapprima i Verdi, poi alla spicciolata altri partiti, hanno perorato la causa della gratuità dei test, sia per ragioni sanitarie sia perché al momento della decisione governativa non era ancora stato esteso l’obbligo del certificato COVID. La Commissione, presieduta dall’argoviese Ruth Humbel (Alleanza del Centro), chiede anche al Consiglio federale di definire una serie di criteri oggettivamente misurabili in base ai quali eliminerà l’obbligo del certificato. Le disposizioni riguardanti i ristoranti, i centri fitness e altre attività al chiuso hanno una data di scadenza, il 24 gennaio 2022. Finora il Consiglio federale si è sempre opposto a definire criteri rigidi.

Pressioni per la gratuità dei test provengono anche dalla società civile. Nella giornata di ieri è stata presentata alla Cancelleria federale una petizione con 260 mila firme. A promuoverla è Maja Balmer, una docente di scuola elementare a Berna. La petizione chiede al Consiglio federale di continuare a offrire i test gratuiti per il rilascio del certificato COVID: «Gratis, esattamente come i vaccini». In questo modo, si afferma, l’obbligo del certificato diventerebbe accettabile. Al contrario, se i test non fossero più gratuiti, per il 40% della popolazione la vita sociale e pubblica diventerebbe fondamentalmente a pagamento, si legge nella petizione. Le numerose persone che non possono permettersi test fra gli 80 e i 120 franchi sarebbero di fatto obbligate a grandi rinunce. Si è «fatto un passo di troppo» quando si è deciso di «tenere in considerazione solo gli aspetti epidemiologici tralasciando quelli etici e sociali», ha detto Balmer all’agenzia Keystone-ATS. Per questo è stata lanciata la petizione. La promotrice della mozione non si dice contraria alla lotta contro il coronavirus ma piuttosto preoccupata per la disparità di trattamento fra le persone. Tutti devono avere gli stessi diritti.

Possibile rinvio

Resta ora da vedere la risposta del Governo, che non ha ricevuto solo indicazioni contrarie alla soppressione dei test gratuiti. La maggioranza dei Cantoni, ad esempio, si era detta favorevole ai test a pagamento per gli asintomatici. L’Esecutivo, senza fare del tutto dietrofront, potrebbe decidere di prolungare di un mese la gratuità dei test, allo scopo di accordare più tempo ai non immunizzati per farsi vaccinare. In alternativa potrebbe decidere di limitare i test gratuiti pro-capite a disposizione sull’arco di un mese e/o di mantenere la gratuità per i più giovani.

