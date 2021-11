Orgia del consumismo inutile per taluni, momento per effettuare convenienti acquisti mirati per altri: il Black Friday è ormai diventato un appuntamento cardine del commercio al dettaglio anche in Svizzera.

Anche gli altri operatori confermano l’estrema importanza dell’evento: malgrado le voci critiche - Solidar Suisse ha lanciato una petizione che invita i commercianti a smetterla con un approccio che secondo l’organizzazione fa soffrire l’ambiente, il clima e milioni di lavoratori - è impensabile non fare riferimento al cosiddetto venerdì nero. Anche magari solo di sponda: è il caso per esempio di Denner, che non propone sconti particolari, ma che ha lanciato una campagna pubblicitaria per sottolineare come nella catena di supermercati in questione le promozioni avvengono tutto l’anno, non un giorno soltanto. L’azione sta andando bene, anche proprio in contrasto con l’inondazione di pubblicità del Black Friday, ha indicato un addetto stampa.