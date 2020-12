Nuovo punto informativo della Confederazione a Berna, oggi, per aggiornare la popolazione in merito alla situazione legata alla diffusione del coronavirus. All’incontro con la stampa, oltre a Patrick Mathys, responsabile della Sezione gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Martin Ackermann, presidente della Task force scientifica nazionale per la COVID-19, Raynald Droz, brigadiere, capo dello Stato Maggiore del Comando operativo dell’esercito e Linda Nartey, medico cantonale bernese e membro del comitato dell’Associazione dei medici cantonali.

IL VIDEO

LA CONFERENZA STAMPA

«Un anno di coronavirus. Un anno fa il virus diventava un problema. Non avrei pensato, un anno fa, che la Svizzera si sarebbe trovata in una situazione simile, una situazione straordinaria, con frontiere chiuse, negozi, ristoranti ed esercizi bloccati. E anche guardando ora indietro, non possiamo essere ancora ottimisti. C’è ancora tanto lavoro davanti. Il coronavirus ha lasciato il segno ed è ancora qui. Intanto in Svizzera abbiamo riscontato 5 casi legati alla variante britannica del coronavirus», ha spiegato Patrick Mathys nel corso della conferenza stampa. «Anche se il numero di casi è diminuito nel periodo delle feste, è ancora troppo alto - ha proseguito Mathys -. Ancora una volta, sono state registrate circa 4.200 nuove infezioni, così come molti ricoveri ospedalieri e oltre 100 decessi. Siamo ancora a un livello elevato, come prima di Natale». Il numero di riproduzione è sceso a 0,86, ma questa cifra va interpretata con molta cautela.

Le mutazioni in Svizzera

Attualmente, in Svizzera sono state rilevate cinque mutazioni del virus britannico. «A Zurigo, nei Grigioni e di recente nel Vallese», ha detto Mathys. «Inoltre, è stata rilevata una mutazione del virus proveniente dal Sudafrica. Finora, tuttavia, non vi sono indicazioni che le mutazioni circolino su larga scala in Svizzera. Probabilmente ci sono altri casi in Svizzera e che ne troveremo ancora». Sono state ricercate soluzioni ad hoc con i Cantoni per poter limitare il nuovo virus e oggi si terrà una conferenza telefonica con i medici cantonali.

«Finora diverse centinaia di test sono stati effettuati per trovare le mutazioni. Questi sforzi saranno ulteriormente intensificati», ha dichiarato Mathys, ricordando ancora una volta, in vista delle feste di inizio anno, le misure di igiene e distanziamento.

Ospedali e contact tracing sotto pressione

«L’onere per il servizio sanitario e soprattutto per il personale è ancora troppo elevato», avverte Linda Nartey, medico cantonale di Berna e vicepresidente dell’Associazione dei medici cantonali. «Il contact tracing sta affrontando nuove sfide a causa delle mutazioni del virus», ha poi spiegato Nartey, che confida nella campagna di vaccinazione, ricordando tuttavia «Bisogna limitare i contatti».

«Rimaniamo una zona a rischio»

Il capo della task force Martin Ackermann sottolinea che il numero di nuove infezioni «è ancora troppo alto». In media, più di 80 persone muoiono ogni giorno: «Rimaniamo una zona a rischio», ha detto Ackermann. Le mutazioni del virus sono una delle ragioni di questa situazione. Finora ci sono diversi casi confermati della variante. Ackermann ritiene che attualmente rappresentino meno dell’1% dei nuovi casi. Ma questo potrebbe cambiare rapidamente, come dimostra l’esempio della Gran Bretagna.

Sono due gli scenari ipotizzati dalla Task force nazionale. Nei due scenari è stato ipotizzato un dimezzamento del numero di casi ogni quattro settimane (valore R 0,9) e ogni due settimane (valore R 0,8) - tuttavia, in questi modelli non sono state prese in considerazione le nuove varianti del virus. Nei nuovi modelli, poi, sono state prese in considerazione anche le varianti, partendo dal presupposto che siano più contagiose del 50 per cento. Senza misure, il numero di casi aumenterebbe rapidamente, soprattutto a partire da marzo/aprile. «Sono necessari ulteriori sforzi per prevenire questo scenario orribile», ha detto Ackermann. «Noi sosteniamo la raccomandazione urgente di puntare a un dimezzamento ogni due settimane e di fare di tutto per raggiungere questo obiettivo», ha detto Ackermann.

Il sostegno dell’esercito è stato richiesto in 59 casi, 30 domande sono state soddisfatte, 22 rifiutate, 7 ritirate autonomamente. 24 sono già concluse e sei sono ancora attive in tre cantoni: Sciaffusa, Ticino e Basilea, fino a metà gennaio 2021. Sono impiegati 140 militari, la maggior parte dei quali volontari, ha spiegato il brigadiere Droz.

©CdT.ch - Riproduzione riservata