La presenza di salmonella ha indotto Migros a togliere dal mercato due tipi di spezie. Si tratta dei prodotti «LeChef Burger Mühle» e «Gelbsenf ganz», venduti un po’ in tutto il Paese, Ticino compreso.

Chiunque abbia comprato una di queste spezie, scrive Migros in una nota odierna, è invitato a restituirla. Il prezzo al dettaglio - 4,50 o 1,90 franchi - sarà rimborsato. Nel frattempo, sono già state rimosse dagli scaffali.

La salmonella può portare a sintomi come febbre, diarrea o dolori addominali. Le persone che hanno ingerito le spezie in questione dovrebbero contattare un medico in caso di disturbi, aggiunge Migros.